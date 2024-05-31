Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, düzenlenen operasyonda Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme sonucu 9 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon sonucu; 500 gr. Esrar, 115 gr. Toz Esrar, 35 gr. Bonzai, 1 adet Hassas Terazi, 6 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet çakmak gazı, 21 kök Kenevir, 18 gr. Kenevir tohumu, 1 adet 7.65 mm çapında Ruhsatsız Tabanca, 890 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Kelebek Bıçak, 1 adet Av Tüfeği Şarjörü, 15 adet Cep Telefonu, 2 adet CD, 1 adet Flash Disk, 1 Tablet ve 1 Laptop Bilgisayar ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada, "vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Erzurum Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu

'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title