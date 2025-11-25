Haberler

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Erzurum'da polis, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi hakkında işlem yaptı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Erzurum'da polis, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 14 şahıs hakkında işlem yaptı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Operasyonlarda 101,51 gram metamfetamin, 90,70 gram sentetik kannabinoid ve bir adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonrası; Erzurum merkezinde ve Ağrı ilinde yapılan operasyonel çalışmada; 1 kök hint keneviri, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. 14 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan (TCK 188) adli işlemlere başlanıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
