Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Erzurum merkezli 3 ilde, bir uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla yaptığı çalışmaların ardından Erzurum'un yanı sıra İstanbul ve Ağrı'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 330 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 metamfetamin kullanma aparatı, 12 cep telefonu ve bunlara ait sim kart, ruhsatsız olan birer tabanca, kurusıkı tabanca ve pompalı av tüfeği ve 89 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarmanın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde uyuşturucuyla mücadelesinin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.