Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da İran uyruklu bir şahsın üzerinde 11 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından genelinde yapılan çalışmalar kapsamında; 11 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ve 5 bin 845 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.K.(48) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM