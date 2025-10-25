Erzurum'da Uyuşturucu Bağımlılığına Karşı Farkındalık Eğitimi

Erzurum'da polis, gençleri uyuşturucu bağımlılığı konusunda uyardı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uyuşturucuya karşı mücadelenin tek başına bir grubun yapabileceği bir çalışma olmadığını söyledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Konferans Salonunda düzenlenen "Narkogençlik Eğitim Programı" kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı konusunda Koruyucu/Önleyici farkındalık faaliyeti programına katıldı. Karaburun burada yaptığı konuşmada, "Uyuşturucuya karşı tek başına bir grubun yapabileceği bir mücadele değil. Sadece polisin, kolluk güçlerinin, Sağlık Bakanlığı'nın, STK'ların, ailelerin yapabileceği bir mücadele değil, hep birlikte omuz omuza verirsek sonuç alabiliriz. Hep söylüyorum; narkotikle ilgili rakamda bile bir fazla. Hedefimiz sıfır ama bunu ancak sizlerle yapabiliriz. Toplumun okumuş gençleri, bilinçli gençleriyle yapabiliriz. Bir taneye bile tahammülümüz yok. Ülkemizdeki benzer nüfus yapısına sahip ülkelerine baktığımızda kötü yerde değiliz. Mücadelemiz gayet iyi gidiyor ama sıfıra kadar kararlıyız" şeklinde konuştu.

UYUMA programına desteğe çağırdı

UYUMA aplikasyonunu hatırlatan Karaburun, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele aplikasyonları içerisinde cep telefonlarına indirdiğiniz çok küçük bir aplikasyon. Buraya gönderdiğiniz bilgiler konusunda sizin hiçbir yerde isminiz geçmiyor. Sizinle temasa geçilmiyor. Geçen seneye göre ihbar oranımız düştü. Yani destek anlamında istediğimiz oranda değiliz. Daha çok destek istiyoruz. O yüzden hem UYUMA'yı indirip hem de çevrenizdeki on kişinin telefonuna yüklemesini istiyoruz" dedi.

Programın sonunda Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a plaket takdim etti. Programa, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Utlu, Öğretim Görevlileri ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı. 'Narkogençlik' eğitiminde gerçekleştirilen sunumların ardından narkotik köpeği Hera bir gösteri yaptı. - ERZURUM