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Erzurum'da trafik kazasında ATV sürücüsü hayatını kaybetti

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Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 74 yaşındaki ATV sürücüsü Süleyman Düzenli yaşamını yitirdi. Kazada minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 74 yaşındaki ATV sürücüsü Süleyman Düzenli yaşamını yitirdi.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Oltu Çevre Yolu'ndan Ardahan istikametine seyir eden A.Ç. yönetimindeki 34 HAG 675 plakalı kapalı kasa ticari minibüs, aynı yönde ilerleyen Süleyman Düzenli'nin kontrolündeki ATV aracına çarptı. Kavşakta ani bir dönüş yapan ATV aracına sağ yandan çarpan minibüs, çarpmanın etkisiyle ATV aracını yaklaşık 30 metre sürükledi.

Kazada ATV sürücüsü Süleyman Düzenli olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzenli'nin cesedi ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'na götürüldü. Kazanın sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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