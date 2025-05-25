Erzurum'da Trafik Kazası: Üç Yaralı
Erzurum Hava Limanı yolu üzerinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Erzurum Hava Limanı yolu üzerinde meydana gelen kazada biri ağır üç kişi yaralandı.
İki aracın karıştığı kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. 25 AEJ 124 plakalı araç ile 25 ACN 692 plakalı araçların karıştığı kazada itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı önlem aldı. Yaralılar ambülanslarla hastaneye kaldırılırdı.
Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa