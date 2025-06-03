Erzurum'da Trafik Kazası: Sürücü Kadından Şikayetçi

Erzurum'da Trafik Kazası: Sürücü Kadından Şikayetçi
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Erzurum'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki bir araca çarptı. Sürücü ile araçta bulunan kadın arasındaki tartışma sonrası kadın, sürücüden şikayetçi oldu.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 KG 596 plakalı araç içerisinde kadınla tartışma yaşayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 25 ACN 806 plakalı otomobile arkadan çarptı. Araçta bulunan kadın, polis ekiplerine sürücüden şikayetçi olduğunu belirtti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kadını sağlık raporu alınması amacıyla hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemlerinin ardından kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan araç ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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