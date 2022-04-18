Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum Tortum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Tortum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum karayolu sanayi sitesi çıkışında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede tedbir aldı. - ERZURUM

Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Erzurum, 3. Sayfa, Haberler

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