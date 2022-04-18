Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum Tortum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
ERZURUM (İHA) - Erzurum Tortum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum karayolu sanayi sitesi çıkışında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede tedbir aldı. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa