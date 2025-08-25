Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da lastiği patlayan cip, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücünün yanı sıra araçtaki üç kişi hafif yaralandı.

Erzurum'da lastiği patlayan cip bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Olimpiyat Parkı önünde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre 34 TZ 0693 plakalı cip sürücüsü, lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak önce başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki plastik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler aracın içine saplandı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, araçtaki diğer üç kişi hafif yaralandı. Taklalar atarak diğer şeride geçen cip, hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin'in sır ölümü! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.