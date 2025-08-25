Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'da lastiği patlayan cip bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Olimpiyat Parkı önünde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre 34 TZ 0693 plakalı cip sürücüsü, lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak önce başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki plastik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler aracın içine saplandı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, araçtaki diğer üç kişi hafif yaralandı. Taklalar atarak diğer şeride geçen cip, hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM