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Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Mehmet Sekmen ve Selami Altınok caddelerinin kesiştiği kavşakta 25 LN 594 plakalı otomobil ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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