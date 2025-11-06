Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Müftü Solakzade Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde, Forum Erzurum AVM önünde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, 06 NF 334 plakalı otomobil ana yolda seyir halindeyken, tali yoldan çıkan 25 ABF 011 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM