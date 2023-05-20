Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Kayakyolu caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje çarptıktan sonsa ticari araca çarpıp takla attı. Kazada iki araçta bulun 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası 112 ekiplerinse yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.