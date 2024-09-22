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Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında üniversite kaydı için kente gelen çift hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çiftin kızlarını üniversite kaydı için kente getirdikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Anataca yönetimindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, Erzurum il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çiğdemli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Mustafa Anataca ve eşi Birsen Anataca araç içerisinde hayatını kaybederken, suya savrulan kızları Dilay Anataca araçtan 100 metre uzağa sürüklendikten sonra kendi imkanları ile sudan çıkarak yol kenarına geldi. Yaralı genç kız sağlık ekiplerince tedavi altına alınırken, anne ve babanın cesedi AFAD ekiplerince araçla birlikte kanaldan çıkarıldı.

Zonguldak'ın K. Ereğli ilçesinde yaşayan Mustafa ve Birsen Anataca çiftinin Erzurum Atatürk Üniversitesini kazanan kızlarını kayıt için otomobille Erzurum'a getirdikleri öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik erzurum 3-sayfa Sağlık trafik

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