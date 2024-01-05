Erzurum'da trafik kazalarını önlemek için hurda araçlar kullanılıyor

Erzurum'da trafik kazalarını önleme amacıyla yol kenarına kaza sonucu hurdaya dönmüş araçlar yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu.

Erzurum'da trafik kazalarını önlemek amacıyla, Emniyet Müdürlüğünce ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Kaza sonucu hasar almış hurda araçlar yol kenarına yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu. Hurda araçların üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu ile konuşulmaması gibi uyarı işaretleri yerleştirildi.

Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars çevre yolu üzerine yerleştirilen hurda araçlar sürücülerin dikkatini çekiyor. Metal panolar üzerine yerleştirilen araçlarla sürücülerin dikkatli olmaları ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ERZURUM