Erzurum'da Trafik Güvenliği Etkinliği

Erzurum'da Trafik Güvenliği Etkinliği
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Erzurum'da kurulan stantlarla vatandaşlara ve çocuklara trafik güvenliği konusunda uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken, büyükler ise 3 boyutlu gözlüklerle farklı deneyimler elde etti.

Erzurum'da polis ekipleri kurdukları stantlarla başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara yönelik uygulamalı bilgilendirmeler yaptı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken büyükler 3 boyutlu gözlüklerle farklı heyecanlar yaşadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "3-9 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Münasebetiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Havuzbaşı'nda stant kurularak vatandaşlarımıza genel trafik kuralları hakkında bilgi verilmiştir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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