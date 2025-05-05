Erzurum'da Trafik Güvenliği Etkinliği

Erzurum'da polis ekipleri kurdukları stantlarla başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara yönelik uygulamalı bilgilendirmeler yaptı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken büyükler 3 boyutlu gözlüklerle farklı heyecanlar yaşadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "3-9 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Münasebetiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Havuzbaşı'nda stant kurularak vatandaşlarımıza genel trafik kuralları hakkında bilgi verilmiştir" denildi. - ERZURUM