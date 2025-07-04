Erzurum'da Trafik Denetimlerinde 177 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum'da Trafik Denetimlerinde 177 Araç Trafikten Men Edildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Haziran ayında yaptığı trafik denetimlerinde 177 aracı trafikten men etti. Denetimlerde 18 bin 305 araç kontrol edilerek, birçok sürücüye çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri Haziran ayı içinde yaptıkları denetimlerde 177 aracı trafikten men etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 18 bin 305 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde; 6 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 3 araca mali mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 248 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 5 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 69 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. 177 araç trafikten men edilirken 6 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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