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Erzurum'da Trafik Denetimleri: 33 Bin Araç Kontrol Edildi, 188 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum'da Trafik Denetimleri: 33 Bin Araç Kontrol Edildi, 188 Araç Trafikten Men Edildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 33 bin 50 araç kontrol edildi. Denetim sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle 188 araç trafikten men edildi, birçok sürücüye de ceza kesildi.

Erzurum'da jandarma ekipleri 33 bin 50 aracı kontrol etti, 188 araç trafikten men edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Kasım 2024 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 33 bin 50 araç kontrol edildi.

Yapılan kontroller neticesinde; 6 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 256 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 66 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 131 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan cezai işlem uygulandı. 188 araç trafikten men edilirken, 6 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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