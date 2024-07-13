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Erzurum'da Tortum Gölü'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Erzurum'da serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ceset karaya çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İlçe sakinleri benzer trajedilerin yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Erzurum'da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında, serinlemek amacıyla Tortum gölüne giren bir grup çocuktan biri olan Bedirhan Kotan (16), suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı. Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç alınamadı.

Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar. Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.

Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde buldu. Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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