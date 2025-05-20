Erzurum'da Tır Sürücüsü, Kaçan Tosunla Zor Anlar Yaşadı

Erzurum'da Tır Sürücüsü, Kaçan Tosunla Zor Anlar Yaşadı
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Erzurum'da bir tosun, karayoluna çıkarak tır sürücüsüne zor anlar yaşattı. Hayvanın yolda kalmaması için dikkatli davranan sürücü, trafikteki diğer araçların güvenliği için sabırla beklemek zorunda kaldı.

Erzurum'da karayoluna çıkan büyükbaş hayvan tır sürücüsüne zor anlar yaşattı.

Sahibinden kaçan ve Kuzey Çevre Yolu'na çıkan bir tosun uzun süre yolda seyir halindeki tırın önüne geçerek yoluna devam etti. Hayvanın zarar görmemesi ve trafikte kazaya sebep olmaması için dikkatli davranan sürücü ise sabırla yoluna devam etti, zaman zaman arkadan gelen araçlara engel olmak için yolu kapattı. Bir süre sonra hayvan yoldan çıkarak herkese rahat bir nefes aldırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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