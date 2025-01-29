Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Erzurum'da Tilkiye Kötü Muamele Eden Şahsa İşlem Yapıldı

Erzurum'da Tilkiye Kötü Muamele Eden Şahsa İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da jandarma, sosyal medyada paylaşılan tilkiye kötü muamele videosunu inceleyerek, suçlu şahsı tespit etti ve hakkında işlem başlattı.

Erzurum'da jandarma ekipleri, yabani ortamdan yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında işlem yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden bir şahsın yabani ortamdan yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yaptığı, videoyu sosyal medya ortamında paylaştığı tespit etti.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak sosyal medya ortamında paylaşım yapan şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak adli ve idari makamlara gönderildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir belediyeye daha kayyum atandı
img

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu
img

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.