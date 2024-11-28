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Erzurum'da Terör Propagandası Yapan İki Şahıs Tutuklandı

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Erzurum polisi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 şahsı gözaltına aldı. C.A. isimli şahıs tutuklanırken, Y.İ.K. adli kontrol ile serbest kaldı.

Terör propagandasına tutuklama

ERZURUM - Erzurum polisi "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işleyen 2 şahsa yönelik operasyon yaptı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım platformları üzerinden "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işledikleri tespit edilen C.A. ve Y.İ.K isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 26/11/2024 tarihinde yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi. C.A isimli şahıs mahkemece tutuklandı, Y.İ.K isimli şahıs ise Adli Kontrol ve Yurtdışı Yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Erzurum'da Terör Propagandası Yapan İki Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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