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Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 41 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 41 Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 41 şahsı yakaladı. Ayrıca, yasadışı bahis ve kumar içerikli 483 site hakkında işlem başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 41 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele etmek maksadıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerince son bir ay içerisinde açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yapan 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı olmak üzere toplam 41 şahısla ilgili düzenlenen evrak adli makamlara gönderildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca yasadışı bahis ve kumar içerikli 483 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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