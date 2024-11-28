Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz

Özel'in bir planı var! Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecek
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Erzurum'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Erzurum'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum polisi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. C.A. tutuklandı, Y.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum polisi "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işleyen 2 şahsa yönelik operasyon yaptı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım platformları üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri tespit edilen C.A. ve Y.İ.K isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 26.11.2024 tarihinde yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi. C.A. isimli şahıs mahkemece tutuklandı, Y.İ.K. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
img

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
img

Özel'in bir planı var! Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

29 Kasım TV Yayın Akışı Sarıkamış Kayak Merkezi hakkında bilgilere ulaşın 29 Kasım 2024'te Televizyonda Yayınlanacak Programlar Bergen'i kim öldürdü? Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir? Sarıkamış Kayak Merkezi nerede, pist uzunluğu kaç km? Sarıkamış Kayak Merkezi ne zaman açılıyor? 28 Kasım TV Yayın Akışı 28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.