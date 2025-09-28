Erzurum'da Terlik Hammaddesi Fabrikasında Yangın

Erzurum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan terlik hammaddesi fabrikasında yangın çıktı.

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren terlik hammaddesi imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında fabrikanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, fabrikanın terlik fabrikası hammadde deposu olduğunu belirterek, can ve mal kaybı olmadığını, maddi hasar oluştuğunu söyledi. Urkuç, yan tarafta bulunan boya fabrikasından dolayı yangının paniğe neden olduğunu ifade etti. - ERZURUM