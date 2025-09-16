Erzurum'da Terk Edilmiş Evde Yangın Çıktı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde terk edilmiş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, polis ve itfaiye araştırma yürütüyor.
Erzurum'da terk edilmiş bir evde çıkan yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Henüz sebebi bilinmeyen şekilde çıkan yangın bir anda eski evi sardı. İhbar üzerine yangın alanına ekipler yönlendirildi. Yakutiye İlçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Topdağı Caddesi'nde bulunan eski ev yangını merkez itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmasını sürdürüyor. - ERZURUM
