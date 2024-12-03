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Erzurum'da Tekstil Fabrikasında 21 İşçi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Erzurum'da Tekstil Fabrikasında 21 İşçi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
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Erzurum'daki bir tekstil fabrikasında 21 işçi, karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin hastanede müşahade altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Erzurum'da bir tekstil fabrikasında karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 21 işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında 21 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere müracaat etti. İşçiler Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine getirildi. Doktorlar yaptıkları ilk tespitte işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Müşahede altına alınan çalışanların hayati tehlikelerinin olmadığı ve bir süre daha acil servislerinde kontrol altında tutulacağı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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