Haberler

Erzurum'da tefeci operasyonunda 1 tutuklama

Erzurum'da tefeci operasyonunda 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Ekipler, ikametlerdeki aramalarda suça konu belgeler ve senetler ele geçirdi.

Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesine yönelik olarak savcılık koordinesinde kent merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahsın başka suçtan tutuklu olduğu tespit edilirken, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet cep telefonu, senet ve borç sözleşmesinin de bulunduğu 19 adet suça konu belge ele geçirildi. Ayrıca 44 adet icra dosyalarına konu senet tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı