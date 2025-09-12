Haberler

Erzurum'da Tefecilere Yönelik Operasyonda 3 Tutuklama

Erzurum'da Tefecilere Yönelik Operasyonda 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da tefecilik suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ele geçirildi.

Erzurum'da tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'tefecilik' suçunun önlenmesine yönelik kent merkezinde ikamet eden 5 şüpheli şahsı takibe aldı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda özel harekat timlerinin de desteği ile yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile diğer savcılıktan serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.