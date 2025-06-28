Erzurum'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
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Oltu ilçesinde meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme başlatıldığı bildirildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde göçük sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği taş ocağında inceleme başlatıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunurken AFAD ekipleri sahada inceleme yaptı.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sağlık, AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir. Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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