Erzurum'da suya kapılan bebeği 5 gün sonra buldu

(ERZURUM) - Erzurum- Artvin kara yolunda sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanın sürüklediği otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebeğin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu.

Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nden geçen Oponsor Deresi'nde 5 gün önce (13 Temmuz) akşam saatlerinde meydana gelen sel ve heyelan sonrası hafif ticari araç Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçta bulunan 6 kişilik aileden baba ve üç çocuğu sağ olarak kurtarılırken, annenin cansız bedeni ise Uzundere ilçe merkezinde bulunmuştu.

Heyelan ve sel sonrası aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü. AFAD, Erzurum, Sivas, Tokat Müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve Artvin'den gelen polis dalgıçlardan oluşan 56 kişilik arama kurtarma ekibinin 2 köpek ile sürdürdüğü arama sonucu E.M.'nin cansız bedeni, aracın dereye düştüğü yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki çalılıkların arasında bulundu.

Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.