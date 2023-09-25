Erzurum'da Suriye uyruklu kadın sevgilisini öldürdü

Erzurum'da yaşayan Suriye uyruklu Nizar A. (29) Rus uyruklu sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (32) öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı Nizar A., kız arkadaşıyla tartıştıklarını ve kırık cam parçasıyla yaraladığını söyledi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda; saat 23.00 sıralarında Suriye uyruklu Nizar A. (29) Rus uyruklu sevgilisi Anastasia Emelianova (32) ile tartıştıktan sonra etraftaki kırık cam parçasıyla yaralayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Anastasia Emelianova'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Nizar A. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Nizar A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM