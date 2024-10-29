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Erzurum'da Şüpheli Paket Korkusu: Kontrollü Patlama Gerçekleştirildi

Erzurum'da Şüpheli Paket Korkusu: Kontrollü Patlama Gerçekleştirildi
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Erzurum'da otobüs durağında bulunan şüpheli paket, polis tarafından kontrol altında patlatıldı. İhbar sonrası alınan güvenlik önlemleriyle birlikte paket imha edildi.

Erzurum'da kent merkezinden geçen E-80 karayolunun üzerinde bulunan otobüs durağında şüpheli paket ihbarı bir anda hareketli anların yaşanmasına sebep oldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti. Otobüs durağındaki şüpheli paketi uzaktan kontrol eden polis, kontrollü patlatma karar aldı. Bunun üzerine önce çevre güvenliği alındı ve yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra uzman ekip özel giysilerini giyerek şüpheli paketin imha edilmesi için hazırlık yaptı. İmha anı gürültülü patlama ile tamamlandı. Patlatma sonrası polisin yaptığı kontrolde şüpheli paketin içinde dört adet perde ve 2 adet bilgisayar çantası çıktı. Patlamanın etkisiyle otobüs durağının camları parçalandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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