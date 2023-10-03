Erzurum'da Şüpheli Kadın Polisi Teyakkuza Geçirdi

Erzurum'da bugün D.A. isimli şüpheli bir kadın, polisi teyakkuza geçirdi. Kimliğinde bulunan başı açık fotoğrafının üzerine "mahremiyet" gerekçesiyle kapalı bir fotoğrafını bantla yapıştıran kadın, itirazlarıyla polisi uzun bir süre uğraştırdı.

D.A. isimli kadın bu sabah saatlerinde konaklamak için Erzurum Garı içinde bulunan TCDD Konukevi'ne gitti. Görevlinin talebi üzerine başı açık olan fotoğrafının üzerine bant ile yapıştırılmış olan kapalı fotoğraflı kimliğini ibraz etti. Ancak görevli bu şekildeki kimliği kabul edemeyeceklerini ve kurallara uymadığını belirtince aralarında tartışma çıktı. D.A. tartışma sonrası konukevini terk etti. Ancak konukevi görevlisi bu durumdan şüphelenerek konuyu polise bildirdi.

Polis ihbarı aldıktan sonra verilen eşkal üzerinde hassasiyetle olayın olduğu yakın bölgelerde teyakkuza geçti, KGYS kamera görüntülerinden de faydalanarak kısa süre içinde D.A. isimli kadını Barış Pınarı Köprüsü üzerinde buldu. Polis tarafından bulunan D.A., Bursa'dan Erzurum'a otobüsle geldiğini, hem eğitimine devam etmek hem de burada daha mutaassıp bir hayat yaşamak istediğini söyledi. Kimliğinde bulunan fotoğrafın açık olması sebebiyle kapalı bir fotoğrafını bant ile kimliğine yapıştırdığını, açık fotoğrafının başkaları tarafından görülmesini istemediğini söyledi. D.A. polis tarafından bulunduktan sonra arama için kadın polis talep etti. Kadın polis gelinceye kadar D.A. bir süre ekiplere itirazlarıyla polise zor anlar yaşattı.

Gözaltına alınan D.A., daha sonra ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'nde götürüldü ve Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. - ERZURUM