Erzurum'da Suç Oranlarında Düşüş, Trafik Kazalarında Artış

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, Erzurum'da kişilere karşı işlenen suçlarda %8,6, mal varlığına karşı suçlarda %15,3 ve devlete karşı suçlarda %21,7 oranında azalma yaşandığı bildirildi. Ancak trafik kazalarında %4'lük bir artış kaydedildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda, Erzurum'un asayiş ve güvenlik verileri paylaşıldı.

2024 yılı ile 2025 yılının ilk 10 ayının karşılaştırmalı verilerine göre; Erzurum'da kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8,6 oranında düşüş, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 15,3 oranında azalma, devlete ve millete karşı işlenen suçlarda yüzde 21,7 oranında azalış yaşandı. Vali Çiftçi, "Bu yılın ilk 10 ayında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlar hiç meydana gelmemiştir. Dolandırıcılık suçlarında ise %16,3 oranında azalma olmuştur. Ancak dolandırıcıların farklı yöntemlerle vatandaşlarımızı kandırmaya çalıştıklarını unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 923 bin araç denetlendi"

Geçen yıl 3 bin 590 aranan şahsın yakalandığını, bu yıl bu sayının 3 bin 927'ye yükseldiğini açıklayan Vali Çiftçi, trafik verilerini de paylaştı: "Erzurum'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 4 oranında artış görülmektedir. Geçen yıl 17 ölümlü kaza yaşanırken, bu yıl sayı 20'ye; 1.352 yaralamalı kaza ise 1.404'e yükselmiştir. Bu durum bizleri üzmektedir." dedi. Vali Çiftçi, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek, "Denetimlerin amacı ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemektir. Ancak kurallara uymayan sürücülere işlem yapmak da kanuni bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı. Geçen yıl 883 bin araç denetlenirken bu yıl 923 bin aracın denetlendiğini belirten Vali Çiftçi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin artarak devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

