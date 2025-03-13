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Erzurum'da Şubat Ayında Trafik Kazaları Arttı

Erzurum'da Şubat Ayında Trafik Kazaları Arttı
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Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat 2025 içinde 9 yaralamalı, 13 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. İlgili istatistiklere göre, 2 aylık dönemde 23 ölümlü-yaralamalı kaza yaşanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Şubat ayı içinde 9 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Şubat ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Şubat ayı döneminde 9 yaralamalı kaza, 13 maddi hasarlı kazada 18 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 2 aylık dönemde ise 23 ölümlü-yaralamalı kaza, 21 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 50 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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