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Erzurum'da Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandası Yapan 10 Şahıs Tespit Edildi

Erzurum'da Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandası Yapan 10 Şahıs Tespit Edildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 site hakkında da bildirim yapıldı.

Erzurum'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Aynı dönemde yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandığı bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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