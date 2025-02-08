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Erzurum'da Son Bir Yılda 33 Bin 643 Araç Kontrol Edildi

Erzurum'da Son Bir Yılda 33 Bin 643 Araç Kontrol Edildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı Ocak ayında trafik kazalarını azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 33 bin 643 aracı kontrol etti. Alkollü araç kullanımı, hız aşımı ve emniyet kemeri ihlalleri gibi birçok konuda idari yaptırımlar uygulandı.

Erzurum İl Jandarma komutanlığı ekiplerince son bir yıl içerisinde 33 bin 643 araç kontrol edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerinde 33 bin 643 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Yapılan kontroller neticesinde; 3 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 24 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 236 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 77 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 160 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulanırken 140 araç trafikten men edildi, 3 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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