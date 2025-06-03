Erzurum'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Erzurum merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturması' kapsamında 13 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ve çeşitli kripto para borsalarında suça konu olduğu değerlendirilen 21 milyon 650 bin TL para hareketi olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı teknik ve fiziki takip sonucu, İstanbul, Bartın, Karabük ve Antalya illerindeki 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. - ERZURUM