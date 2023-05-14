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Erzurum'da seçim kutlamaları başladı

Erzurum'da seçim kutlamaları başladı

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri oylamalarında sandıkların açılmaya başlaması sonrası Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın sonuçlarda önde gitmesi nedeni ile halkın sevinci caddelere taştı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri oylamalarında sandıkların açılmaya başlaması sonrası Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın sonuçlarda önde gitmesi nedeni ile halkın sevinci caddelere taştı.

Erzurum merkez Cumhuriyet Caddesi'nde partililer anlık sandık sonuçlarını sevinçle karşılayarak kutlama yaptı. Sonuçların tamamlanmasını heyecanla bekleyen halk caddeleri ve sokakları doldurdu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Erzurum 3. Sayfa Haberler

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