Erzurum'da saç sprey tüplerine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi Erzurum'da polisin İran'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, saç sprey tüplerine saklanmış 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum'da saç sprey tüplerine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum'da polisin İran'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, saç sprey tüplerine saklanmış 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolunda yaptığı uygulamada İran'dan giriş yapan bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kontroller esnasında İran uyruklu 8 şahsın valizine narkotik köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada valiz içerisinde saç sprey tüplerine saklanmış 32 parça halinde toplam 5 kilogram 4 gram skunk maddesi ve 4 bin 800 TL ele geçirildi. Otobüste bulunan Masoumeh A., Khorshıd N., Isa J., Alı G., Majid E., Momammad E., Hosseın P.T., Mır Hosseın H. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.