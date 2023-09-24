Erzurum'da Rehine Krizi: Şahıs Yakalandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki çocuğunu ve eşini rehin alan şahıs, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde eşi ile sık sık tartışan ve hakkında bir süreliğine uzaklaştırma kararı alınan T.Y. gece saatlerinde eşi ile tartıştı. Apartman sakinleri seslerin bir anda kesilmesinden şüphelenerek polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri, evdeki T.Y. ve eşine ulaşamadı. Bunun üzerine operasyon için harekete geçildi. Olay yerine özel hareket polisleri de çağrılırken, itfaiye ekipleri 1. katta bulunan evin camından içeri girerek kapıyı açtı. Olay anı bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Bu esnada apartmanda ikamet eden vatandaşlar binadan çıkarak yaşananları izlerken, korku dolu anlar yaşandı. Eşi tarafından rehin alınan kadın ve 2 çocuğu, kurtarıldıktan sonra ambalansa alındı. Anne ve çocuklar büyük korku yaşarken, daha sonra baba T.Y. polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM