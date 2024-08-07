Erzurum'da PTT Şubesinde Vatandaşın Görevlilere Tepkisi Görüntülendi
Erzurum'da bir PTT şubesinde yaşanan olayda, vatandaşın görevlilere olan tepkisi cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaş, öfkelenerek şubedeki eşyaları kırarak görevlilere tepki gösterdi. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alındı.
Erzurum'da PTT şubesinde vatandaşın görevlilere tepkisi cep telefonu ile görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, PKK'ye ait Aziziye ilçesi Dadaşkent şubesinde yaşanan olayda, gişe işlemini yaptırdığı sırada aniden öfkelenen vatandaş, görevlilere şubedeki eşyaları kırarak tepki gösterdi.
Merkezde bulunan oturma bankını kaldırarak fırlatan vatandaş, daha sonra gişe memurlarının bulunduğu bankoyu parçaladı. Görevlilere küfürler savuran şahıs cep telefonu ile görüntülendi.
Şahsın sosyal ödemesini alamadığı için tepki gösterdiği öğrenilirken öfkeli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - ERZURUM