Erzurum'da pompalı tüfek kazası: Genç hayatını kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir iş yerinde pompalı tüfekle oynarken kaza sonucu vurulan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir iş yerinde pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan M.A.K. ve M.E.S. (18) dükkandaki pompalı tüfekle oynamaya başladı.

M.A.K'nin elindeki tüfek ateş alınca M.E.S. boynundan vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, M.E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili M.A.K. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.