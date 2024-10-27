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Erzurum'da Polis, Servis Araçlarında Çocuklar İçin Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Erzurum'da Polis, Servis Araçlarında Çocuklar İçin Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, okul servislerinde çocukların emniyet kemeri takmaları için eğitimler düzenleyerek trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Erzurum'da polis özellikle servis araçlarında çocukların kemer takması konusunda daha dikkatli olması için eğitimler veriyor.

Ülkemizde tüm uyarı ve bilgilendirmelere rağmen trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Polis bu anlamda kazaların önüne geçilmesi için farklı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Gazi Ortaokulu ve Anaokulu, Hilalkent 125. Yıl İlkokulu ve Borsa İstanbul İnönü İlkokulu'nda trafik güvenliği konularında eğitim verdi. Eğitimlerde özellikle okul servis araçlarında öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yaptı, trafikte uyulması gereken kurallarla alakalı genel bilgilendirme yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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