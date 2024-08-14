Erzurum'da Polis Şefkat Elini Kaybolan Buzağıya Uzattı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde devriye görevi yapan polis, kaybolan ve bitkin halde bulduğu buzağıya şefkat elini uzattı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Merkez Bahçe Mahallesi'nde Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından devriye faaliyetleri esnasında kayıp ve sıcaktan bitkin halde bulunan buzağıya su verilmiş, akabinde çevrede yapılan araştırmalar sonucunda sahibi bulunarak teslim edilmiştir" denildi. - ERZURUM