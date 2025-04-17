Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber
İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti

Erzurum'da Polis Memurunun Kazara Arkadaşını Yaraladığı Olay

Erzurum'da Polis Memurunun Kazara Arkadaşını Yaraladığı Olay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen vatandaşın silahını kontrol ederken kazara mesai arkadaşını yaraladı. Yaralı polis memurunun sağlık durumu iyi, inceleme sürüyor.

Erzurum'da polis memuru, bir vatandaşın ruhsat yenilemek için getirdiği silahı kontrol ederken kazara mesai arkadaşını yaraladı.

Polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen vatandaşın silahını kontrol etti. O anda silah bir anda ateş aldı ve kurşun diğer polis memurunun çenesine denk geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gerekli kontrollerin ardından yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı.

Alınan bilgilere göre; yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.