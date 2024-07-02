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Erzurum'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

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Erzurum polisi, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda S.K. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Operasyon sonucunda şahsın ikametinde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Erzurum polisi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda S.K. isimli şahsı gözaltına aldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde cezaevi dış koordinasyon isimli oluşumu içerisinde faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında bilgiler bulunan S.K. isimli şahıs, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26.06.2024 günü Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

S.K. isimli şahıs, TEM Şube Müdürlüğünde gerekli işlemlerin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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