Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 6 bin 728 paket kaçak sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, bin 30 adet içi doldurulmuş makaron, 38 paket kaçak çay, 250 adet sigara paketi, bin 600 adet makaron olmak üzere toplam piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title