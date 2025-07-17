Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Erzurum'da çamur ve taşlı yola giren otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, memleketine tatil için gelen vatandaş selin bozduğu yolda kaza yaptı. Erzurum-Uzundere yolunda seli fark etmeyen vatandaş aracı ile seyir halindeyken çamur ve taş dolu yola girdi. Araç frenin etkisiyle şarampole düştü. Araç köylülerin desteği ve iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ulubağ Mahallesi'nde sıklıkla yaşanan sel sorunu ve bozulan yollar vatandaşı endişelendiriyor. Vatandaşlar acil olarak soruna çözüm beklediklerini ifade ettiler. - ERZURUM